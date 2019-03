14-jarig meisje sterft nadat ze iPhone in bad laat vallen

Een Russisch meisje is op tragische wijze om het leven gekomen toen ze in bad zat en haar opladende iPhone uit haar handen glipte. Daardoor werd ze geëlektrocuteerd.



Yulia Vysotskaya, uit Tsjeboksary, zat in bad met haar iPhone terwijl die aan het opladen was. Plots glipte het toestel uit haar handen en kwam in het water terecht, waardoor ze geëlektrocuteerd werd. De moeder van de 14-jarige scholier was op het moment van de feiten beneden aan het koken. Toen ze haar dochter riep, maar geen gehoor kreeg, ging ze naar boven en deed ze de gruwelijke ontdekking.



Het is al de derde keer in één jaar tijd dat dergelijk drama zich afspeelt in Rusland. In december van vorig jaar stierf vechtsportkampioen Irina Rybnikova (15) op precies dezelfde manier. En ook de 12-jarige Kseniya P. overleed in bad terwijl ze naar muziek luisterde op haar smartphone.



Elektronisch ingenieur Andrey Sanovsky waarschuwt al jarenlang voor het gebruik van opladende smartphones in bad. “Ontspannen in bad met je smartphone in de lader is als een spelletje Russische roulette spelen. Water is een goede geleider. Daardoor ontstond er een kortsluiting toen de telefoon in het water viel. Mocht het toestel niet in het stopcontact gestoken hebben, dan zou dit drama niet plaatsgevonden hebben”, klinkt het op Metro.co.uk.

Reacties

21-03-2019 11:51:58 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.074

OTindex: 975

Water zelf is helemaal niet zo geleidend



Sneu, maar stom.

21-03-2019 12:21:02 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.872

OTindex: 20.217

@Hisoka : Als er zeep in opgelost is wordt de situatie plotseling een stuk anders.

21-03-2019 13:07:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.389

OTindex: 30.708

Quote:

Ontspannen in bad met je smartphone in de lader is als een spelletje Russische roulette spelen

echt iets voor vaderlandslievende Russen.... echt iets voor vaderlandslievende Russen....

21-03-2019 13:55:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.276

OTindex: 4.087

Quote:

Ontspannen in bad met je smartphone in de lader is als een spelletje Russische roulette spelen. Ik neem inderdaad aan dat een roulette-app ook wel in het Russisch verkrijgbaar is. Ik neem inderdaad aan dat een roulette-app ook wel in het Russisch verkrijgbaar is.

21-03-2019 13:59:04 Virtlink

Erelid

WMRindex: 1.232

OTindex: 8

Nou ja, een smartphonelader heeft een laag vermogen, niet genoeg om van te sterven. Als het verlengsnoer waar de lader in zit in het water valt, dan wordt het een ander verhaal.



Behalve common sense moeten je aardlek- en zekeringen op orde zijn, en je bad geaard. In Nederland is dat waarschijnlijk het geval, maar in Rusland...?

21-03-2019 14:01:51 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.872

OTindex: 20.217

@Virtlink : In een overheidsgebouw in Novorossiisk (Rusland, aan de Zwarte Zee) heb ik bedrading aangetroffen waarvan zelfs ik kon zien dat er een elektricien bezig was geweest met een matige kennis van zijn werk (open bedrading, tegen de gespijkerd dwars door de kabel heen, ed)

21-03-2019 14:04:35 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.389

OTindex: 30.708

@venzje :

een roulette-app is toch minder spannend een roulette-app is toch minder spannend

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: