Circus Renz International vast in Almelo door nattigheid

Circus Renz International blijft een week langer in Almelo. De grond aan de Rembrandtlaan is zo nat dat vrachtwagens bij vertrek zouden blijven steken. Hierdoor gaan de voorstellingen deze week in Nijverdal niet door.In overleg met de gemeente is besloten dat het circus nog drie extra voorstellingen kan geven in Almelo. Mensen die kaartjes voor de voorstellingen in Nijverdal hebben gekocht, kunnen in Almelo naar het circus."Het terrein is een grote blubberzooi", vertelt spreekstalmeester Jarno Kikkert. "Vrachtwagens zouden vast komen te zitten en veel schade aanrichten."Op het terrein zijn nog veel plassen en de grond is drassig. "Voor het publiek hebben we loopplanken neergelegd, zodat ze makkelijk naar binnen kunnen", vertelt Kikkert.Ze zagen de bui eerlijk gezegd al hangen toen ze twee weken geleden uit Hardenberg vertrokken. "Het regende toen al veel en de vooruitzichten waren slecht. De directie heeft toen al contact met de gemeente gelegd."Het circus betreurt het dat de voorstellingen in Nijverdal niet door kunnen gaan. Er was al veel aan publiciteit gedaan en er stonden vier voorstellingen gepland. In Almelo is er dus wel een kans om nog naar het circus te gaan. Komende vrijdag (17:00 uur), zaterdag (15:00 uur) en zondag (14:00) uur zijn de drie extra voorstellingen.