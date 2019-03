Israelische minister maakt reclamespotje voor Fascisme parfum

Israel's rechtse minister van justitie maakt reclame voor 'fascisme' parfum in een bizarre campagneadvertentie (VIDEO)Het is het soort advertentie dat we allemaal al een miljoen keer hebben gezien. Een brutale verleidster bespuit zichzelf zachtjes met een te duur parfum. Maar nu is de femme fatale de Israëlische minister van Justitie en wordt het parfum 'fascisme' genoemd. Is dit het echte leven?Bekritiseerd door politieke tegenstanders van extreemrechts, ging Ayelet Shaked duidelijk voor satire toen ze een campagneadvertentie uitbracht waarin ze een chichi-model nabootst dat een fles parfum van 'fascisme' gebruikt - maar de grap is niet goed vertaald. Haar rechtse opvattingen, in combinatie met het feit dat velen die de video op sociale media hebben bekeken, niet Israëlisch zijn en geen Hebreeuws spreken, hebben sommigen ertoe bewogen om zich af te vragen of de Israëlische minister van Justitie haar verstand heeft verloren.Na het besproeien met de geur van 'fascisme', zegt Shaked tegen de camera: 'Voor mij ruikt het naar democratie.'