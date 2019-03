Het zullen je buren maar zijn: stadje baalt van Flintstone Huis

Een stadje in de Amerikaanse staat Californië heeft de eigenaresse van het zogeheten Flintstone Huis aangeklaagd. Florence Fang, die het opvallende oranje-paarse huis in 2017 kocht, zette in de tuin levensgrote dinosaurusbeelden en flinke letters met de tekst ‘yabba dabba doo’ in haar tuin. Tot ongenoegen van haar buren.Door dat te doen, schendt Fang de lokale welstandsregels, zegt het bestuur van Hillsborough, dat het huis nu tot ‘publieke ergernis’ heeft bestempeld. Het huis en de tuin lijkt een grote speeltuin in de stijl van de populaire animatieserie The Flintstones uit de jaren zestig. ,,Het is een doorn in het oog en past niet bij onze standaarden’’, stelt de welstandscommissie volgens persbureau AP.Fang, een media-onderneemster, werd afgelopen najaar gevraagd de standbeelden en letters te verwijderen. De eigenaresse zit daar echter totaal niet op te wachten. Ze betaalde een boete van 200 dollar, maar weigert de beelden weg te halen. Haar kleinzoon zegt dat zijn grootmoeder er alles aan zal doen om het ‘Flintstone Huis’ te redden. ,,Ik vind de dinosaurussen prachtig. Ze toveren bij iedereen een glimlach op het gezicht en moeten blijven.’’ Voor mensen die over de nabijgelegen snelweg rijden, is de kleurrijke explosie inmiddels een herkenningspunt.Het huis zelf werd al gebouwd in de jaren 70. Door het beton op te spuiten werd de speciale vorm gecreëerd.