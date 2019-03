Ook wij hebben een kompas in ons lichaam

Van vogels is geweten dat ze handig kunnen navigeren met behulp van de veldlijnen van het aardmagnetisch veld. Maar ook mensen zouden dit lichamelijke kompas bezitten.



De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de precieze werking van het kompas bij vogels. Die voelen immers zeer nauwkeurig veranderingen in de richting het aardmagnetisch veld. De veldlijnen lopen van de (magnetische) noord- naar de zuidpool. Door die variaties tijdens hun vlucht op te pikken, kunnen vogels de juiste koers vinden tijdens de trek.



Vogels zijn niet de enige dieren met deze zogenaamde ‘magnetoceptie’. De eigenschap is – weliswaar in minder sterke mate – ook teruggevonden bij bijen, vleermuizen, zeeschildpadden, salamanders en dolfijnen. Zelfs van koeien wordt vermoed dat ze gevoelig zijn voor het aardmagnetisch veld, getuige hun niet-willekeurige positie in de wei. Alleen ontbreekt voor die laatste groep dieren afdoende wetenschappelijk bewijs.



Nu komt een groep Amerikaanse en Japanse neurologen1 echter met een bijzondere claim. Volgens hen beschikken ook wij mensen over magnetoceptie. Bij een groep vrijwilligers zagen de onderzoekers tijdens een hersenscan dat veranderingen in het lokale (lichte) magnetisch veld variaties veroorzaakten in de hersenactiviteit. Sterker, deze activiteit speelde zich af in de gebieden die we verbinden met zintuiglijke waarneming zoals zien, horen en voelen.



De wetenschappers ontwaarden zelfs een zekere oplijning met de veldlijnen in het noordelijk halfrond (zowel de VS als Japan liggen boven de evenaar). De vraag is nu in welke mate mensen zich ‘bewust’ zijn van het effect van het veranderende magnetische veld tijdens bijvoorbeeld verre verplaatsingen.

Reacties

20-03-2019 13:16:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 826

OTindex: 5.660

En @Emmo al die broekies maar aanleren om met navigatiemiddelen de weg te bepalen. Blijkbaar moet het ook zonder kunnen.

20-03-2019 13:17:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.282

OTindex: 68.674

Dat een magnetisch veld de hersens beïnvloedt vind ik niet zo verbazingwekkend.

Zolang we ons er niet bewust van zijn, hebben we er niet veel aan.

20-03-2019 13:47:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.258

OTindex: 4.086

@allone : Je hoeft je er toch niet bewust van te zijn? Als het maar werkt.

20-03-2019 14:03:23 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.836

OTindex: 20.207





@allone : @Jawel : Natuurlijk. Maar dat moet je niet verder vertellen, want dan verlies ik mijn over(ge)wicht @venzje : Als ik me er op toeleg kan tijdens een wandeling van meerdere uren door het bos redelijk nauwkeurig de richting van het startpunt aanwijzen. Hoe? Geen idee. Maar ik deed vroeger wel wedstrijdje met mijn vader wie het dichtste erbij was. Soms won mijn vader, maar meestal was het gelijkspel.

20-03-2019 14:53:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.258

OTindex: 4.086

@Emmo : Ik ken dat. Met mijn moeder was het een harde strijd, maar mijn vader verdwaalde nog in zijn achtertuintje. (Nee, hij woonde niet op een landgoed.)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: