Drama rondom Zaanse straatnaam: ‘Hobo klinkt als homo’.

Klinkt de straat Hobo te veel als homo? Sommige bewoners van een Zaanse nieuwbouwwijk vinden van wel, met als gevolg dat er een bordje is verrezen met een nieuwe straatnaam: Piccolo. Nu wordt bekeken of dat besluit, door mysteries omgeven en hevig bekritiseerd, weer kan worden teruggedraaid. Zelfs de rechter buigt zich nu over de langlopende klucht.



Wat was nou precies de aanleiding om de straatnaam in de wijk Zaanse Eilanden te wijzigen? Hobo leek in eerste instantie de straat te zijn die de wijk doorkruist, maar wie daar nu een kijkje gaat nemen, ziet een bordje met daarop Piccolo staan.



Slechts het laatste puntje van de straat heet nog noodgedwongen Hobo, omdat daar al iemand officieel zijn intrek in het nieuwbouwhuis had genomen en de post al werd bezorgd. Deze straat bestaat nu uit precies één woning.

Reacties

20-03-2019 10:09:32 botte bijl









drama of aanstelleritis

20-03-2019 10:15:24 Emmo









@botte bijl : Waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over.

20-03-2019 10:16:53 botte bijl









@Emmo :

ook dat kan veel verklaren

20-03-2019 10:50:05 venzje













Hobo klinkt helemaal niet als homo, want de klemtoon ligt op een andere lettergreep.

Maar piccolo klinkt wél als gigolo. Jezus, speelt die onzin nu nóg?

20-03-2019 11:40:15 MIADIA









@venzje : nee een piccolo klinkt als een kleine dwarsfluit

20-03-2019 11:43:38 Emmo













: Als je een gigolo voor z'n ballen schopt klinkt 'ie óók zo (nee, niet uitgeprobeerd)



@venzje : Dan moeten we ook af van een bekend merk waspoeder. Dat wordt (in het Drents) wél zo uitgesproken. @MIADIA : Als je een gigolo voor z'n ballen schopt klinkt 'ie óók zo (nee, niet uitgeprobeerd)

