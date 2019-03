Ben jij nog mee? Minder diesels zorgen net voor méér CO2

De CO2-uitstoot van personenwagens is na een jarenlange daling vorig jaar opnieuw gestegen, in België zelfs met 4%. De reden? “We vervangen diesels

dit was te verwachten, alleen leek het de laatste jaren politiek incorrect om het hardop te zeggen....

In bepaalde gebieden ter wereld zijn uitlaatgassen schoner dan de omringende lucht.

20-03-2019 09:43:37

TheIrishMan

Senior lid

Wnplts: Medrengard

Als ik kijk hoeveel suv's rondrijden in Nederland snap ik soms niet waarom.

We hebben hier geen bergen heuvels of andere moeilijke obstakels op hier en daar een weiland na.