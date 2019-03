18-jarig meisje raakt in coma en bevalt ondertussen van baby

Het zal je maar gebeuren: je gaat slapen omdat je hoofdpijn hebt, raakt vervolgens in coma en wanneer je wakker wordt ben je ineens moeder. Bizar verhaal, toch? Voor de Britse Ebony Stevenson werd het alleen de werkelijkheid.De 18-jarige had de afgelopen maanden geen idee dat ze zwanger was. Nu hoor je dit wel vaker, maar was er bij Ebony meer aan de hand.Ze bleek namelijk een dubbele baarmoeder te hebben. Doordat een van de baarmoeders gewoon bleef menstrueren, had ze geen idee dat in de andere een baby groeide. Deze groeide ook nog eens tegen de rug van Ebony, waardoor de welbekende babybump uitbleef.Toen ze thuis een paar epileptische aanvallen achter elkaar kreeg, werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hier kwamen de artsen tot ontdekking dat Ebony in verwachting was, waardoor er een urgente keizersnee moest worden uitgevoerd. Eenmaal wakker uit haar coma kreeg Ebony te horen dat ze was bevallen van een dochter."Mijn baby zien was zo surrealistisch. Het voelde alsof ik buiten mijn lichaam trad. Ik was bang dat ik geen band met mijn dochter zou hebben omdat ik geen tijd heb gehad om me op haar komst voor te bereiden en er in mijn hoofd mee bezig te zijn, maar ze is echt fantastisch." En hoewel het allemaal enorm schakelen was, is de 18-jarige dolblij met haar kleine meid Elodie.