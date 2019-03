Hans en Trudy uit Soesterberg wonen ineens in een andere straat

SOESTERBERG - Hans en Trudy Beek uit Soesterberg keken afgelopen week raar op toen ze ineens in een andere straat bleken te wonen. Al jaren woont het stel aan de Sterrenbergweg in Soesterberg maar sinds een paar dagen wonen ze plots op de Sternbergweg.Als de twee een middagje weg zijn, hangt er ineens straatnaambordje tegenover hun huis met een andere straatnaam: "We gingen even weg in de middag en toen we terugkwamen, waren we blijkbaar ineens verhuisd", vertelt Hans lachend. "In eerste instantie dacht ik dat het misschien een grap was, maar verderop in de straat hangt precies hetzelfde bordje."Hans heeft zijn nieuwe straatnaam op internet opgezocht, maar kon alleen wat in het buitenland vinden; "Die weg bestaat in Nederland helemaal niet. In Duitsland is een Sternbergweg. Dus ik ben ook nog eens het land uitgegaan", zegt hij gekscherend. "We moeten nog een verhuisbericht rondsturen. Ik heb een eigen bedrijfje en straks moet ik mijn briefpapier ook nog aanpassen."Hans en Trudy laten het er niet bij zitten. Ze hebben meteen contact gezocht met de gemeente, maar kregen vooralsnog niemand te pakken: "Via Soest.nl heb ik een bericht gestuurd. Maar ik kreeg automatisch antwoord. Binnen veertien dagen wordt de klacht teruggekoppeld, kreeg ik te horen."Hans woont al zijn hele leven in Soesterberg en is normaal gesproken erg te spreken over zijn gemeente. "Er zijn hele goede dingen gaande hier. En de gemeente laat altijd weten als er wat gaat gebeuren. Ik denk dus dat het een foutje is geweest."