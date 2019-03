Slowaak gaat er vandoor met stembus

Het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Slowakije is zaterdagavond vertraagd door een bizar incident. In een kieslokaal in het Oost-Slowaakse dorp Medzany pakte een zo te zien dronken man de kartonnen stembus op en ging ermee vandoor. De doos raakte daardoor beschadigd.



Om na te gaan of er misschien stembriefjes waren verdwenen, onderbrak de politie de kiesprocedure in het pand gedurende 1 uur en een kwartier. De verloren tijd moest later worden ingehaald. De nationale kiesraad liet daarop weten dat de eerste resultaten pas na 23.16 uur waren te verwachten in plaats van 22.00 uur, zoals de bedoeling was. In een ander stembureau ontstond enig oponthoud door technische problemen.

Reacties

19-03-2019 08:30:33 supericecube

S technische problemen met een kartonnen stembus?

Kregen ze hem niet in elkaar gevouwen

19-03-2019 08:44:29 allone

@supericecube :

misschien was hij nat geworden? misschien was hij nat geworden?

19-03-2019 09:05:52 Jawel

Wat ik hier nog het merkwaardigst vind, is dat het linkje naar de bron zegt, dat HLN de bron is, maar naar een artikel op AD wijst.

19-03-2019 09:11:01 Emmo

@Jawel : Soms is onze @Sjaak creatief met de bronnen. In dit geval wil het AD niet geciteerd worden. Mogelijk heeft hij een vergelijkbaar bericht van HLN geplukt. Komt wel vaker voor.

19-03-2019 09:15:13 allone

@Emmo :

: Soms is onze Quote @Jawel : Soms is onze @Sjaak creatief met de bronnen. In dit geval wil het AD niet geciteerd worden. Mogelijk heeft hij een vergelijkbaar bericht van HLN geplukt. Komt wel vaker voor. het kan ook mijn fout geweest zijn natuurlijk. Misschien is deze link beter, omdat het AD idd niet mag......

19-03-2019 09:46:02 venzje

Ik heb thuis ook nog een paar originele stembussen staan. Van dat oude, melkbusachtige model. (Maar met toestemming meegenomen.)

19-03-2019 09:58:40 botte bijl

@allone :

het artikel is in ieder geval geplaatst en daar gaat het om



het artikel is in ieder geval geplaatst en daar gaat het om

