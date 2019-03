Cellen van bevroren mammoet na 28.000 jaar gereactiveerd

Vorsers zijn er in Japan in geslaagd cellen van een bevroren mammoet te reactiveren die 28.000 jaar oud zijn, door ze in te planten in eicellen van mu

Reacties

18-03-2019 15:33:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.978

OTindex: 68.746

Wat krijg je als je een mastodont kruist met een muis?

Hopelijk niets.

18-03-2019 16:48:00 Fred1234

Waarom bij een muis ?

Een olifant lijkt me dichter in de buurt van zo'n beest .

18-03-2019 18:07:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.255

OTindex: 68.633

ze eten ietsje minder. @Emmo : ja iddze eten ietsje minder.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: