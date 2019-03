Reislustige poes Dami legt ruim 100 kilometer af naar Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Poes Dami uit het Zuid-Hollandse Pijnacker houdt wel van een avontuurtje. Het beestje heeft vanaf haar huis een expeditie gemaakt, helemaal naar Hoogkarspel. Een afstand van ruim 100 kilometer.De poes werd sinds 4 maart al gesignaleerd in Hoogkarspel, maar na het checken van haar chip bleek zij in Pijnacker te wonen. Het beestje is tijdelijk opgevangen in een dierenasiel in Hoorn.Vanmorgen is Dami weer herenigd met haar baasjes. "De vraag blijft hoe ze hier is gekomen. De eigenaren waren in ieder geval heel blij haar weer te zien", vertelt een medewerkster van het asiel. Dami heeft weinig overgehouden aan haar avontuur. "Ze was goed op gewicht."