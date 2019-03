Snelheidsduivel in peperdure Rolls Royce racet met slecht excuus over de A10

AMSTERDAM - De politie werd vannacht om 02.30 uur ingehaald op de A10-Zuid door een Rolls Royce Ghost. De peperdure bolide -nieuwwaarde van minimaal 350.000 euro- sjeesde met meer dan 200 kilometer per uur langs. De reden voor deze haast? Volgens de 29-jarige bestuurder moest hij snel naar huis omdat hij ruzie met z'n vriendin had.Dat was volgens de politie geen geldige reden om meer dan 85 kilometer per uur te hard te rijden. De snelheidsduivel kon naast een stevige bekeuring ook meteen zijn rijbewijs inleveren.