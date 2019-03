Twee mannen onwel met bijzondere lading op aanhanger

BREEZAND - De politie en brandweer zijn vanmiddag uitgerukt voor een melding van twee mannen die bewusteloos in een auto zaten langs de Balgweg in Den Helder. Op hun aanhanger stonden verschillende vaten en kliko's waar een verdachte geur vanaf kwam. Het duo is aangehouden door de politie.De politie denkt dat de mannen onwel zijn geraakt door een brandstof in een jerrycan die open was geraakt. Welke brandstof dit precies is, is onduidelijk. De brandweer is ingeschakeld om onderzoek te doen of er sprake is van een gevaarlijke stof. Zodra de hulpdiensten arriveerden, kwamen de mannen weer bij bewustzijn. Daarna zijn ze gecontroleerd door de aanwezige ambulance. Ze mankeerden niets.In de vaten en kliko's op de aanhanger zit volgens de brandweer een brandstof, vermoedelijk benzine. Wat de stof precies is kan de woordvoerder niet zeggen. Wel kan hij kwijt dat er geen sprake is geweest van een gevaarlijke situatie voor de omgeving: "Zolang de vaten dicht blijven, levert het in ieder geval geen gevaar op."Omdat de politie vermoedens heeft dat de mannen zich bezighielden met illegalen praktijken zijn ze zodra ze bijkwamen aangehouden en meegenomen naar het bureau. Waarom de mannen de bijzondere lading op hun aanhanger hadden geladen, is niet duidelijk.