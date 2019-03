Amerikaans koppel brouwt niet-alcoholisch bier voor honden

Een Amerikaans koppel heeft een biermerk opgestart dat volledig gericht is op honden. Hun brouwsels zijn non-alcoholisch en proeven naar kip, varkensvlees, pindanoten of een groentenmix. En met namen als "Crotch Sniffin' Ale" en "IPA lot in the yard" zullen ze ook de lachers op hun hand krijgen.



Steve en Megan Long uit Houston, Texas, staan aan het hoofd van een uniek bedrijf. Het koppel richtte samen Good Boy Dog Beer op. Dat is een lijn van bieren speciaal voor honden. Ondertussen hebben ze al vier brouwsels op de markt gebracht: IPA lot in the yard, Mailman Malt Licker, Session Squirrel en Crotch Sniffin' Ale. De smaken van de bieren zijn afgestemd op wat honden lekker vinden. Zo smaken ze naar kip, varkensvlees, pindanoten en groentenmix. "Onze oudste rottweiler, Rocky, heeft verschillende voedselallergieƫn, dus zijn we na verloop van tijd zelf snacks beginnen maken. Dat is geƫvolueerd naar een lijn van bieren voor honden", legt Megan uit. Ondertussen kan je hun creaties al in heel wat bars in en rond Houston vinden, maar wil je niet tot daar reizen, dan kan je blikjes ook bestellen.

Reacties

16-03-2019 18:29:57 stora

Stamgast



WMRindex: 14.523

OTindex: 1.715

wat een kul. onze honden drinken water. En als ze de kans krijgen dan pikken ze het koffiekopje van tafel en likken ze die uit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: