Beiers dorp kocht per ongeluk voorraad toiletpapier voor 12 jaar

Een gemeenteraadslid van Fuchstal, een dorpje van zo'n 3800 zielen in de Duitse deelstaat Beieren, bestelde in 2006 per ongeluk een enorme voorraad toiletpapier. De burgemeester van het dorpje kondigde volgens nieuwssite The Local deze week aan dat "de laatste wc-rol opgebruikt is". Zo is de voorraad na 12 jaar dus officieel uitgeput.



Een verstrooid gemeenteraadslid bestelde in 2006 twee vrachtwagenladingen aan toiletpapier. Toen de eerste vrachtwagen de bestelling het jaar erna kwam afleveren, kwam meteen ook het besef dat er een fout was gebeurd. De tweede lading werd prompt geannuleerd, maar toch zat het dorp opgescheept met genoeg toiletpapier om de komende 12 jaren te overbruggen. Burgemeester Erwin Karg vertelde aan de Duitse regionale publieke omroep Bayerischer Rundfunk hoe een groepje mensen overal in het dorp plaats zocht om de enorme berg wc-papier te stockeren. "In lagere en middelbare scholen, in het gemeentehuis, ... Overal werd toiletpapier opgeslagen." Dinsdag kwam de burgemeester met de aankondiging dat het laatste rolletje officieel opgebruikt was, 12 jaar later. Waarom het zo lang geduurd heeft? Blijkbaar was het dorp niet zo tuk op het éénlagig, ruw papier en brachten vele gemeentewerkers hun eigen toiletrolletjes mee naar het werk. Intussen heeft het dorp zijn volgende bestelling voor nieuw, tweelagig toiletpapier geplaatst.

Reacties

16-03-2019 17:12:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.961

OTindex: 68.699

Je hebt van dat éénlagig toiletpapier dus minstens twee vellen nodig, eentje voor je billen en eentje om je nagels schoon te poetsen.

16-03-2019 17:44:28 HoLaHu

Junior lid

WMRindex: 16

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

Met zoveel papier op voorraad kun je je veroorloven om overal schijt aan te hebben!

