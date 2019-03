Mol veroorzaakt gat in dijk bij Borger. N34 blank

Een doorbraak in een slootwal bij Borger zorgt voor problemen op de N34. De oprit richting Gieten is afgesloten voor verkeer.Op de oprit ligt een grote plas water. Het water is afkomstig uit een hoger gelegen sloot. De brandweer gaat de waterplas wegpompen. De wal zal in eerste instantie provisorisch worden gedicht.Volgens Provincie Drenthe is de doorbraak veroorzaakt door een mol die een gang in de wal heeft gegraven. “Het zou ongetwijfeld iets te maken kunnen hebben met de zware regen van de laatste tijd, gecombineerd met het werk van een mol.”Vooralsnog is het belangrijkst dat de weg weer toegankelijk wordt gemaakt. Ook andere slootwallen langs de weg zullen worden gecontroleerd, maar er wordt niet uitgegaan van kans op meer doorbraken.Het is onbekend wanneer de oprit weer open gaat voor verkeer.