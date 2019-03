Bronzen haan van school in Harmelen gestolen

HARMELEN - Bij basisschool De Horizon in Harmelen keken ze donderdagmorgen raar op. De bronzen haan voor het gebouw was weg. Alleen de poten herinneren nog aan het geliefde kunstwerk."Het is jammer, want we zijn best aan hem gehecht", zegt een medewerker van de school. "De haan is al zeker vijftig jaar bij ons en al drie keer met ons meeverhuisd. Nu staan alleen de poten er nog."Het is nog onduidelijk wie er achter de diefstal zit. Foto