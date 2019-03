Vrachtwagen negeert verbod op dijk bij Enkhuizen en belandt op zijn kant

ENKHUIZEN - De dijk bij Enkhuizen richting Lelystad was vanwege de harde wind donderdag afgesloten voor vrachtwagens en aanhangwagens. Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur negeerde dit verbod en kwam 's middags halverwege de dijk in de problemen.De vrachtwagen bleek niet tegen de harde wind bestand te zijn en werd omver geblazen. De chauffeur is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.Door het ongeval was de rijbaan lange tijd afgesloten voor het verkeer.Het was niet de eerste keer dat er donderdag een vrachtwagen door de harde wind omver werd geblazen. Een vrachtwagen met aanhanger kantelde in de ochtend op de N244 tussen Purmerend en Edam. De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf.