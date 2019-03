’Zo droog als afgelopen zomer nog nooit meegemaakt’ Hoera, het regent! (en het kan beter nog even blijven plenzen)

AMSTERDAM - Het weer in de maand maart is onstuimig en relatief erg nat. Om droogteschade van 2018 te compenseren heeft het echter nog lang niet overal genoeg geregend. Dan moet het nog een tijdje nat blijven en niet alleen in Nederland.



Tevreden loopt akkerbouwer Bert Sloetjes in de regen over zijn akkerbouwland in het Gelderse Halle. „Het mag van mij een tijd zo door blijven regenen. De eerste dertig tot veertig centimeter van de grond begint er nu aardig uit te zien, maar daaronder is het nog echt te droog. Dat komt werkelijk door afgelopen zomer. Zo droog als toen heb ik het nog nooit meegemaakt en ik ben toch al dertig jaar akkerbouwer.”



Of er nog steeds sprake is van een neerslagtekort, kan het KNMI niet zeggen. Die berekening maakt het meteorologisch instituut alleen van april tot en met oktober. Wel is deze maand volgens het KNMI uitermate wisselvallig en erg nat vergeleken met een doorsnee maart. Maar hoe beu we de regen ook zijn, het kan beter nog even blijven plenzen.



„De schade van afgelopen zomer is lang niet overal hersteld”, zegt Jane Alblas van Unie van Waterschappen, de koepelorganisatie van alle regionale waterschappen. „In de hoger gelegen delen als Overijssel, Drenthe en de Achterhoek moet er echt nog veel regen vallen voordat het grondwaterpeil op niveau is. In april begint het pootseizoen en je wilt toch niet dat er dan ook al direct een beregeningsverbod komt voor de boeren.”



Ook de Achterhoeker Sloetjes wil over twee of drie weken beginnen met zaaien en poten van een deel van zijn 450 hectare akkerland. „Dan gaan de eerste aardappelen de grond in en zaai ik zomergraan. Het is niet zo dat ik direct moet kunnen beregenen, want de bovenlaag is nu drassig genoeg. Maar in mei moet het grondwaterpeil wel hoog genoeg zijn.”



Niet alleen de boeren, ook de binnenvaart moet zich herstellen van een droog 2018. Door de lage waterstanden kon er fors minder gevaren worden en moesten schepen minder zwaar worden beladen. Met een omzetstijging van 17,5% heeft dat de binnenvaart geen windeieren gelegd. Toch zijn ook zij blij dat het waterpeil in Rijn en Maas snel stijgt.



„Dat klinkt leuk zo’n omzetstijging door de droogte, maar dat geldt alleen voor de korte termijn”, aldus Jan Vogelaar, adjunct-directeur van CBRB, de brancheorganisatie voor de binnenvaart. „Die hoge tarieven kun je een korte tijd vasthouden, maar de binnenvaart wordt door de tariefschommelingen duur en onbetrouwbaar voor klanten. Bedrijven gaan dan op zoek naar andere manieren waarop zij hun goederen op de plaats van bestemming krijgen.”



De binnenvaarders profiteren van de onophoudelijke regen die twee maanden geleden al aan de noordkant van de Alpen en de Elzas viel, waardoor het waterpeil in de rivieren weer ging stijgen. Regenval in Nederland alleen kan de schade van afgelopen jaar dan ook niet herstellen. Naast de binnenvaart, profiteren ook de Zeeuwse boeren van regen in de bergen. „Het waterpeil in de rivieren is voor de boeren in Zeeland ook heel belangrijk”, zegt Alblas van de waterschappen. „In Zeeland was het grondwater verzilt, waardoor de boeren niet konden sproeien. Het rivierwater heeft het zoute zeewater verdrongen, waardoor daar het grondwater is hersteld.”



Hoe lang het nog moet regenen voor ook de hoger gelegen delen van het land zijn hersteld, weten de waterschappen niet. Akkerbouwer Sloetjes: „Voor de aardappelen is een warm voorjaar sowieso niet goed, dus laat het maar even zo.”

Reacties

16-03-2019 11:20:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.227

OTindex: 68.613

.. misschien hadden ze die aardappelen gewoon in Zuid Amerika moeten laten, waar ze thuishoorden

16-03-2019 12:29:34 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.770

OTindex: 20.162

@allone : Dan hadden we hier nu geleefd op een dieet van pastinaak en bonen. Aardappels zijn niet voor niets zo snel populair geworden als basisvoeding.

16-03-2019 12:35:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.227

OTindex: 68.613

@Emmo : en wat is er mis met een dieet van pastinaak en bonen?

16-03-2019 12:38:00 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.770

OTindex: 20.162

@allone : Dat je dan beter niet achter me kunt gaan staat

16-03-2019 12:41:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.227

OTindex: 68.613



(en weinig aardappelen, overigens)



Laatste edit 16-03-2019 12:42 @Emmo : valt wel mee, ik eet iedere dag bonen, en ik heb nergens last van(en weinig aardappelen, overigens)

16-03-2019 14:10:33 stora

Stamgast



WMRindex: 14.515

OTindex: 1.715

De mensen moeten wat te zeuren hebben.

Kijk eens naar de derde wereld landen waar het lange tijd niet regent.

Regen hoort er gewoon bij.



