Vrouw schiet vriend neer omdat hij extreem hard snurkt

Een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse plaats Cocoa (Florida) heeft gisteren haar vriend neergeschoten omdat hij extreem hard snurkte. Volgens de plaatselijke politie ontkende de vrouw aanvankelijk in alle toonaarden, maar stelde zij haar verhaal bij nadat het slachtoffer in het ziekenhuis was verhoord.



De man en zijn vriendin woonden in een stacaravan waar ze slaande ruzie kregen over het gesnurk van de man. Lorie Morin, de vrouw, vertelde in eerste instantie dat het wapen per ongeluk was afgegaan toen ze het aan haar vriend wilde geven. Maar de man had, nadat hij in het ziekenhuis uit narcose was bijgekomen, een heel ander verhaal. ,,We kregen in beschonken toestand mot in de slaapkamer en het enige wat ik me nog kan herinneren is een luide knal en dat ik op de grond bijkwam in een enorme plas bloed”, verzekerde het inmiddels weer stabiele slachtoffer de politie.



Volgens de politie wordt de vrouw verdacht van poging tot moord. Ze zit momenteel in de cel en wordt binnenkort voorgeleid. Amerikaanse media en de buren van het koppel noemen het onbegrijpelijk dat extreem gesnurk, hoe vervelend dat ook kan zijn, een partner zo radeloos kan maken dat het doden van de snurker nog de enige optie is. Een plaatselijke website ging langs bij kennissen van het stel. Die stelden dat de vrouw altijd erg vriendelijk overkwam. ,,Ze was zeker geen type waarbij de stoppen op deze wijze zouden doorslaan.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: