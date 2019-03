Daarom is de #DinoCut-trend voor je kat geen goed idee

Op het internet is alweer een nieuwe kattentrend opgedoken. Baasjes geven massaal een bijzonder kapsel aan hun huisdier, de #DinoCut, waarbij de kat zo geschoren wordt dat het net een dinosaurus lijkt. Het levert hilarische foto’s op, maar is het wel zo gezond voor onze poezebeesten?Je kat omtoveren tot dinosaurus heeft als enig voordeel dat het ongelooflijk schattig is en het je tientallen, zo niet honderden, likes zal opleveren op sociale media. Voor bepaalde kattensoorten is een professionele trim noodzakelijk, bijvoorbeeld om knopen te voorkomen. Maar check eerst even bij je dierenarts of deze stijlvolle haarsnit ook jouw kat gelukkig zal maken, want er hangen ernstige gezondheidsrisico’s aan vast.De vacht van katten zorgt ervoor dat ze hun lichaamstemperatuur kunnen regelen. Het helpt hen warm te blijven wanneer het koud is, en wanneer het warm is koelen poezen erdoor af. Hun vacht beschermt hen ook voor de zon en zorgt ervoor dat ze niet verbranden.SchaafwondenWanneer je jouw kat een scheerbeurt wil geven, moet je je er ook van bewust zijn dat er scheurtjes in de huid kunnen ontstaan. Jij zou dat zelf ook niet leuk vinden, dus laat staan dat je kat ervan gaat spinnen. Scheurtjes kunnen leiden tot grotere letsels omdat de huid van katten erg gevoelig is. Bovendien droogt hun gevoelig velletje zonder vacht sneller uit, wat vervolgens huidirritaties kan veroorzaken. Als jouw kat dan ook nog eens zijn huid overmatig gaat likken, is de kans groot dat de vacht niet meer zal teruggroeien en dat is allesbehalve een goede zaak. Al dat gelik kan zelfs resulteren in schaafwonden.Je leest het misschien niet graag, maar een DinoCut doet je beestje dus meer kwaad dan goed. Dus tenzij dat je dierenarts je groen licht geeft, gooi je deze trend maar beter in de prullenmand.