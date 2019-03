Smartphone vangt pijl op en redt leven Australische man

In het Australische dorp Nimbin, ten zuiden van Brisbane, heeft een smartphone het leven van een 43-jarige man gered. De persoon in kwestie had ruzie met een bekende toen hij ineens werd aangevallen met een pijl en boog.Aanvankelijk wilde de man foto's maken van de dader, maar hield het toestel op het juiste moment voor zijn gezicht. Op foto's die de politie op sociale media heeft geplaatst is te zien hoe de pijl de telefoon heeft doorboord.Wonder boven wonder heeft de man er niets meer dan een klein sneetje in zijn hoofd aan overgehouden. De aanvaller is opgepakt en wordt verdacht van mishandeling. Volgende maand moet hij voor de rechter verschijnen.