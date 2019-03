SGP Houten wil af van UFO-rotondes

HOUTEN - Wie de A27 op of af wil bij Houten, kan er niet omheen: de twee rotondes die een landingsplaats voor 'buitenaards leven' moeten voorstellen. Op de ene rotonde een verkeerstoren, op de andere een landingsplatform met een grote 'U' in het midden. Begin deze eeuw werd het kunstwerk met als marsmannetjes verklede kinderen feestelijk onthuld. Maar de rotondes zijn toe aan vernieuwing, zegt fractievoorzitter Wouter van den Berg van de Houtense SGP."Ik heb hier in al die jaren niets zien landen. Maar los daarvan is het gewoon geen goede kennismaking met Houten. Je zou veel meer met die rotondes moeten doen."Samen met inwoners van Houten wil de SGP daarom zoeken naar een nieuwe invulling van de rotondes. "We hebben hier in de buurt mooie forten, we zijn een echte fietsstad en er zitten overal fruittelers in het gebied. Doe daar iets mee op die rotondes. Dan maak je pas echt kennis met Houten. Laten we in ieder geval de discussie met elkaar voeren."Maar of de blauwe landingslichten, de verkeerstoren en het platform met de 'U' even snel afgebroken zullen worden is maar zeer de vraag. Van den Berg: "Er ligt een langlopend contract met de kunstenaar om dit werk te houden zoals het is. Maar ik vind dat echt niet meer van deze tijd. Laten we er gewoon iets van maken waar heel Houten trots op kan zijn. En dat is dit niet."