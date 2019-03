Bussumse Tonny (77) helpt weggelopen jongen:

De 77-jarige Tonny Kriek uit Bussum aarzelde geen moment toen ze na een melding van Burgernet een weggelopen jongen op straat zag lopen. Ze zorgde ervoor dat het kind niets overkwam. Tonny werd afgelopen maandag voor haar actie bedankt door burgemeester Han ter Heegde.



Het was een uur of tien 's avonds toen Tonny via haar telefoon een bericht kreeg van Burgernet. De politie vroeg het publiek op zoek te gaan naar een 12-jarige jongen met donkere kleding, een lichte bontkraag en een zilveren oorbel.



Tonny zat op haar blauwe bank in haar woning op de eerste verdieping aan de Huizerweg. Ze stond op en keek uit het raam. "Het was al erg donker, maar de lantaarnpalen waren aan", vertelt ze aan Bussums Nieuws. "Ik zag aan de overkant een schim in de schaduw. Even later zag ik dat het een jongen was die schuin de straat overstak. Ik dacht: dat is de jongen die ze zoeken. Wat een toeval!"



De Bussumse trok haar slippers aan en liep naar buiten, waar ze de jongen "heel zielig" bij een lantaarnpaal op de grond ziet zitten. "Ik vroeg: hé grote vriend, wat doe jij hier zo laat op straat? Hij vertelde dat hij was weggelopen. Ik vroeg of ik zijn oorbel mocht zien. Hij vroeg zich af hoe ik daarvan wist en ik zei hem dat veel mensen zich zorgen om hem maakten en nodigde hem uit om binnen wat te drinken."



De jongen ging met haar mee naar binnen. "Hij was erg moe en niet zo praterig", aldus Tonny. "Ik wilde ook niet te nieuwsgierig zijn, het ging mij ook niet aan waarom hij was weggelopen. Maar in de keuken belde ik de politie en zij zijn hem op een hele rustige manier komen halen. De jongen bedankte mij nog met een knuffel. Toen hij weg was heb ik hier wel even met een zakdoek gezeten. Ik ben blij dat het goed opgelost is."



Zoon Paul is ook bij het bedankbezoekje van de burgemeester. "Ze zit hier op een heel centraal punt. Ze mist niks vanaf haar uitkijktoren", vertelt hij. "Mijn man noemde mij al Inspecteur Vlijmscherp," lacht Tonny.



Burgemeester Han ter Heegde vindt het een prachtig verhaal en hoopt dat het ook anderen kan stimuleren om lid te worden van Burgernet en alert te zijn. "Een melding via Burgernet kan echt het verschil maken," besluit hij.

Reacties

15-03-2019 12:08:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.220

OTindex: 4.082

Zo heeft die typisch Nederlandse gewoonte om 's avonds je gordijnen open te laten toch nog een keer zin.

15-03-2019 12:12:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.949

OTindex: 68.664

Wat een geluk voor die jongen dat uitgerekend déze mevrouw hem gevonden heeft.

En dat ze hem zo rustig en vriendelijk geholpen heeft.

En ik hoop dat de problemen waarvoor hij weggelopen is, ook opgelost kunnen worden of dat inmiddels al zijn.

15-03-2019 12:23:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.246

OTindex: 30.671

Quote:

Tonny zat op haar blauwe bank in haar woning op de eerste verdieping aan de Huizerweg.

als ze op een rode bank had gezeten, dan was het heel anders gegaan als ze op een rode bank had gezeten, dan was het heel anders gegaan

15-03-2019 12:30:01 HoLaHu

Junior lid

WMRindex: 4

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen





Na eerder actief te zijn geweest hier onder de namen Lennie en Beesie ga ik het nu maar voor de derde keer proberen! Een paar weken geleden kon ik in een keer niet meer inloggen onder die namen! Drie maal is scheepsrecht, zullen we maar denken... Nou, eind goed, al goed zullen we maar denken. Wat sociale controle kan nooit kwaad!Na eerder actief te zijn geweest hier onder de namen Lennie en Beesie ga ik het nu maar voor de derde keer proberen! Een paar weken geleden kon ik in een keer niet meer inloggen onder die namen! Drie maal is scheepsrecht, zullen we maar denken...

15-03-2019 12:33:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.221

OTindex: 68.596

@HoLaHu : en je namen worden steeds mooier.

Had je je wachtwoord vergeten, of waarom kon je niet inloggen? en je namen worden steeds mooier.Had je je wachtwoord vergeten, of waarom kon je niet inloggen?

15-03-2019 12:39:50 HoLaHu

Junior lid

WMRindex: 4

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen





HoLaHu is de afkorting die hier in de Kempen nogal eens wordt gebruikt voor de dorpen: Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. En aangezien ik daar woon... @allone : Ik kon vorig jaar in een keer niet meer als Lennie inloggen. Berichtjes gestuurd naar Sjaak, via Samui@axe, maar die kreeg het ook niet opgelost. Toen heeft Axe onder zijn naam een nieuw account aangemaakt voor mij, onder de naam Beesie. Ik denk dat hij zich afgemeld heeft voor deze site, waardoor uiteraard ook mijn account werd gesloten.HoLaHu is de afkorting die hier in de Kempen nogal eens wordt gebruikt voor de dorpen: Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. En aangezien ik daar woon...

15-03-2019 12:41:16 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.763

OTindex: 20.154

@HoLaHu : Ik ben zowat een week bezig geweest m'n gewone computertje manieren te leren. Na nogal wat gesprekken met de helpdesk kwam ik uiteindelijk zelf achter dat m'n firewall de boel blokkeerde...

15-03-2019 12:44:30 HoLaHu

Junior lid

WMRindex: 4

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen

@Emmo : Oh jakkes...Ik hoop niet dat dat hier het geval is, want ik kan best wel met een computer overweg, maar vraag me niet hoe het allemaal werkt of wat erin zit of zo, want dan sla ik op tilt!

15-03-2019 13:21:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.221

OTindex: 68.596

@HoLaHu : mooi dat je het ondanks alle tegenslag toch niet opgeeft

15-03-2019 14:47:26 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.095

OTindex: 2.926

@HoLaHu :



HoLaHu is de afkorting die hier in de Kempen nogal eens wordt gebruikt voor de dorpen: Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. En aangezien ik daar woon... QuoteHoLaHu is de afkorting die hier in de Kempen nogal eens wordt gebruikt voor de dorpen: Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. En aangezien ik daar woon...



ik vraag me of vrienden van mij die afkorting kennen. ik vraag me of vrienden van mij die afkorting kennen.

15-03-2019 15:06:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.221

OTindex: 68.596

@HoLaHu : overigens, Axe is nog steeds lid.. dus dat kan de reden niet zijn.. Maar wat dan ook, je bent er weer

15-03-2019 15:09:14 HoLaHu

Junior lid

WMRindex: 4

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen

@merlinswit : Die vrienden van je die hier op een camping zitten? Nou ja, kenden ze hem niet, dan nu dus wel!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: