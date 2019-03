Man schopt 13-jarige in gezicht na discussie over afval op straat

Na een discussie over het op straat gooien van afval, kreeg een 13-jarige jongen uit Heemstede een schop in zijn gezicht van een volwassen man. De politie is op zoek naar de man en heeft beelden van de verdachte laten zien in Bureau NH.Het voorval gebeurde op 21 januari, op de Binnenweg in Heemstede. De 13-jarige jongen liep samen met een vriend over straat, toen ze op agressieve toon werden aangesproken door de man. Na een korte discussie raapt de jongen het afval op dat hij op straat had gegooid, maar juist op dat moment krijgt hij een harde schop in zijn gezicht.Gevolg: een bloedneus en een bril in drie stukken. Politiewoordvoerder Jamy-Lee Roy noemt dit gedrag "heel ernstig" en de politie wil daarom graag weten wie de man is. Hij is duidelijk in beeld op camera's die in de straat hangen.