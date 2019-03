Hacker ontdekt Chinese database met ‘kweekbereidheid’ vrouwen

Expert Victor Gevers ontdekte een Chinese database met daarin de persoonlijke gegevens van 1,8 miljoen vrouwen. Meest opmerkelijke info: de ‘kweekbereidheid’ van de vrouwen, oftewel of ze klaar zijn om een kind te krijgen.



Gevers, die werkt voor de ngo GDI.Foundation, stuitte per toeval op de database. Hij was eigenlijk op zoek naar niet-versleutelde Chinese databestanden. Op Twitter vertelt de Nederlander over zijn ontdekking. “In China is er een tekort aan vrouwen”, schrijft hij. “Dus begon een organisatie een databank te bouwen met daarin 1,8 miljoen vrouwen en alle mogelijke persoonlijke details zoals telefoonnummers, adressen, opleiding, locatie, ID-nummer, burgerlijke staat en een ‘breedready’-status.”



Het jongste meisje in de database is 15 jaar oud. De jongste die ‘klaar is om te baren’ is 18. Of de data afkomstig zijn van een overheidsorganisatie weet Gevers niet. Hij probeerde contact op te nemen met enkele vrouwen in de lijst, maar dat is tot nu toe niet gelukt. “Dit is voorlopig alles wat we hebben. Onze eerste zorg is dat de databank nu snel beveiligd wordt”, vertelt hij aan The Guardian.



De database is alarmerend in het licht van de teruglopende geboortecijfers in China. De overheid heeft daar al officieel haar zorgen over geuit. Vrouwenrechtenorganisaties zijn nu bezorgd over hoe ver de Chinese regering bereid is te gaan om vrouwen aan te moedigen om kinderen te krijgen. Op Twitter reageren mensen dan ook ongerust. “Zo’n database is angstaanjagend,” schrijft iemand. “Verschrikkelijk, maar echt waar,” tweet een ander.

15-03-2019 08:17:26 GMVersluis

Tenzij er een goede reden is waarom deze gegevens worden vergaard.



Misschien in het kader van een medisch onderzoek of zo.



15-03-2019 09:05:18 botte bijl

heel even dacht ik dat men in de tuinbouw personeel zocht

15-03-2019 09:09:28 venzje

Kennelijk zijn er nog niet genoeg Chinezen...

15-03-2019 09:11:21 botte bijl

@venzje :

daarover is het laatste woord nog niet gezegd daarover is het laatste woord nog niet gezegd

15-03-2019 10:09:16 Mamsie

“In China is er een tekort aan vrouwen”, schrijft hij.



En hoe zou dat komen?? Er schijnen akelige dingen te gebeuren met ongeboren en zelfs ook nog met wél geboren meisjesbabies. En hoe zou dat komen?? Er schijnen akelige dingen te gebeuren met ongeboren en zelfs ook nog met wél geboren meisjesbabies.

15-03-2019 10:34:51 venzje

@Mamsie : Zo zie je wat het verschillend waarderen van mannen en vrouwen voor invloed kan hebben op de bevolkingssamenstelling en alles wat daaruit voortvloeit.

