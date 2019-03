Internethype maakt de wereld schoner

Geen halsbrekende toeren die met gevaar voor eigen leven gefilmd moeten worden, maar een internetchallenge die de wereld een beetje beter maakt: de nieuwste viral challenge staat in het teken van troep opruimen.Onder de hashtags #Trashtag en #TrashChallenge delen mensen massaal foto’s waarop te zien is hoe ze afval opruimen op smerige plekken. Ze roepen anderen op hun voorbeeld te volgen. De Challenge bestaat al sinds 2015 toen het Amerikaanse bedrijf UCO het #TrashTag Project in het leven riep, maar is afgelopen weekend pas echt opgepikt. Over de hele wereld worden voor- en nafoto’s gedeeld.Dat ziet er mooi uit en na een dag hard ploeteren mag je het resultaat dan best even delen op social media.