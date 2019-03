Criminelen zijn gek op pistachenootjes, ook buiten de supermarkt

In het oosten van Nederland is volgens de politie een bende van rondtrekkende pistachedieven actief. Met speciale tassen stelen criminelen soms wel tientallen zakken met nootjes per keer uit supermarkten. Maar notendieven pakken het ook op veel grotere schaal aan.



Het gebeurt elk jaar wel een keer dat bij groothandelaren een truck of vrachtlading nootjes wordt gestolen. "Dat hou je altijd bij een product dat vrij kostbaar is", zegt Barbara Niemans van brancheorganisatie de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV).



Er is geen sprake van een stijgende trend, concludeert Niemans na een interne rondgang. De NZV waarschuwt leden als er verdachte partijen rondgaan of wanneer er verdachte verkopers actief zijn op de Nederlandse markt. Hoe vaak dit gebeurt, daar zijn geen cijfers van.



Een eigenaar van een groothandel in Moerdijk, die liever anoniem wil blijven, maakte vorig jaar nog een diefstal mee. Een aangeleverde container zat maar halfvol met amandelen. "Die was gewoon leeggehaald in de haven", zegt hij aan de telefoon. Een strop van vele tienduizenden euro's. Want een volle container amandelen, zo'n twintig ton, kost hem 136.000 euro.



Pistachenoten zijn nog iets duurder. De groothandeleigenaar berekent dat twintig ton van deze noten een waarde heeft van 182.000 euro. En als je deze pistachenoten ongepeld in de supermarkt zou verkopen in kleine porties, dan is dezelfde lading bijna het dubbele waard. Laat staan wat ze gepeld kosten.



Tijdens pauze nootjes jatten

Dat verklaart waarom de kostbare nootjes wereldwijd een geliefd doelwit zijn voor criminelen. In de VS werd in 2015 voor 4,6 miljoen dollar aan amandelen, pistachenoten en andere dure noten geroofd, meldde CNN. Het ging dat jaar om 32 overvallen op vrachtvervoerders.



De grootste notenroof in Nederland van de laatste jaren was bij een bedrijf in Hardinxveld-Giessendam. Over een periode van ruim een jaar stalen twee werknemers tijdens hun pauze dure nootjes uit de fabriek. Naar schatting hebben ze in totaal 50.000 kilo pistache- en cashewnoten buitgemaakt. De nootjes bleven spoorloos.



Ook in onze buurlanden hebben ze te maken gehad met pistachecriminelen. Twee dieven in België werden vorig jaar veroordeeld voor het stelen van 900.000 euro aan noten bij supermarkten. Ook in Duitsland werden supermarkten het slachtoffer.



Deze criminelen zijn opportunistisch.

politiewoordvoerder Ed Kraszewski

In Oost-Nederland zijn de afgelopen tijd zes Roemenen opgepakt die volgens de politie onderdeel zijn van een bende. Gewapend met geprepareerde tassen sloegen ze toe in supermarkten.



De ene tas had een dubbele bodem, de andere blokkeerde het signaal van het alarmsysteem. Ook zijn in sommige gevallen de scanstickers verwisseld, zodat het product aan de kassa veel goedkoper lijkt. "Deze criminelen zijn opportunistisch en stelen iets waarvan ze zeker weten dat ze het kwijt kunnen, in dit geval pistachenoten", zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski. Scheermesjes en tandpasta zijn bijvoorbeeld ook populair bij dit soort bendes.



Het doorverkopen van grote partijen gestolen noten in Nederland is lastig. In kleine partijen is het een stuk eenvoudiger. "Ze zijn niet meer te traceren", zegt de eigenaar van de groothandel. Ontvreemde nootjes zouden zomaar op de markt kunnen liggen. Dat is niets bijzonders volgens de groothandelaar. "Het is nu in het nieuws omdat het bij supermarkten gebeurt, maar dit is al jaren aan de gang op grote schaal."

Denkelijk hebben de criminelen grote noot.

dat was hier in het stadje bij het meertje laatst ook. we schrokken geweldig, want op misdaadgebied zijn we niks gewend en veel mensen hier eten graag noten

