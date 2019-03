Deze kapper geeft gratis condooms, maar begaat serieuze blunder

Deze kapper had wel een heel special cadeautje voor zijn klanten. De 23-jarige man, Jake Gamez, heeft een foto gepost van condooms die hij aan klanten gaf. Probleem: hij niette er ook een businesskaartje aan vast, waardoor de condooms meteen onbruikbaar worden.Over dat vastnieten heeft hij duidelijk niet lang over nagedacht. De bedoeling was om condooms te personaliseren en zijn zaak in het Amerikaanse Texas te promoten. Gamez had daarom de kaart en het anticonceptiemiddel aan elkaar vast geniet, maar het nietje ging recht door het condoom.“Je zal het nodig hebben”Wanneer je het voorbehoedsmiddel van het kaartje afhaalt zit er zonder twijfel een gat in het rubber. Niet de ideale situatie dus. “Ik moet deze aan elke kaart hangen! Je zal het nodig hebben nadat ik je haar heb geknipt, geloof mij”, zegt de kapper vol vertrouwen. Of dat nu het geval is of niet, we raden in ieder geval niemand aan het cadeautje aan te nemen.Zijn klanten hebben hem inmiddels gewezen op het foutje, maar de man kon er gelukkig mee lachen.