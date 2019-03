Taalstrijd in het Frans: hoe heet een chocoladebroodje nu écht?

Onze zuiderburen geraken het niet eens. Is een chocoladebroodje in het Frans nu een pain au chocolat of toch chocolatine? Zelfs politici debatteren ov

14-03-2019 11:39:14 Porgy100

Hebben die politici niks beters te doen? Het lijkt mij dat er in Frankrijk toch wel heel wat belangrijkere problemen op te lossen zijn als dat van de naam van een chocoladebroodje

14-03-2019 12:06:16 Mamsie

Quote:

de ontbijtkoek met een stukje chocola erin.



Een pain au chocolat is helemáál geen ontbijtkoek maar een soort croissant met chocolade er in.

14-03-2019 12:30:27 venzje

@Porgy100 :

Het is dus net zo'n kwestie als onze friet/patatscheiding. Met dat verschil dat het ons doorgaans niet kan schelen welke term je gebruikt. Het is dus net zo'n kwestie als onze friet/patatscheiding. Met dat verschil dat het ons doorgaans niet kan schelen welke term je gebruikt.

