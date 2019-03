Hond verscheurt stembiljet, en nu?

IJMUIDEN - "Mijn hond heeft mijn stembiljet verscheurd" klinkt misschien als een slap smoesje in de categorie "meester, mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten", maar wat nou als het echt is gebeurd? Krijg je dan zomaar een nieuw stembiljet?Het overkwam Tim Binkhorst uit IJmond. Zijn hond besloot de post te sorteren toen Tim niet thuis was en verscheurde daarbij per ongeluk ook in totaal vier stempassen.Vermoedelijk zit er meer achter de verscheurde stembiljetten, vertelt Tim als wij hem vragen naar het voorval. "Ik was niet van plan om op de Partij voor de Dieren te stemmen, misschien was hij daar boos om." De viervoeter ontkent dit vooralsnog.Mensen met een verloren of (door de hond) verscheurde stempas kunnen in ieder geval tot en met 19 maart terecht bij het gemeentehuis mét hun identiteitsbewijs om een nieuwe stempas op te halen.