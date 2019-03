Italiaanse rechters vinden vrouw 'te mannelijk' om verkracht te worden

Ze zou 'te mannelijk' zijn en te veel lijken op een viking. Twee verdachten zijn in het Italiaanse Ancona vrijgesproken van verkrachting, omdat het slachtoffer te lelijk zou zijn. De drie vrouwelijke rechters oordeelden daarop dat de vrouw "waarschijnlijk zelf begonnen was".



In maart 2015 verscheen een 22-jarige vrouw bij het ziekenhuis met haar moeder. Ze gaf aan enkele dagen geleden seksueel misbruikt te zijn door een leeftijdsgenoot, terwijl een tweede man op de uitkijk stond. De verkrachting vond plaats na een avondcollege, waarna de groep in een bar nog iets ging drinken. "Daar hebben de twee iets in haar drankje gegooid", zegt de advocaat van de vrouw tegen The Guardian.



Volgens de verdachten was de seks met instemming, maar na onderzoek vonden dokters hevige interne verwondingen bij de vrouw. Ook zat er een hoog percentage benzodiazepine in haar bloed, een drug die vaker wordt gebruikt bij verkrachting. Ze zei zich niet te herinneren dat ze het goedje had ingenomen.



De rechters verklaart de verdachten uiteindelijk onschuldig. "De hoofdverdachte vond de vrouw niet eens leuk", schrijven ze in hun oordeel. "Haar telefoonnummer stond in zijn telefoon als 'Viking', wat suggereert dat haar persoonlijkheid nogal mannelijk was." En, voegen ze toe, "de foto in het dossier lijkt dat te bevestigen".



De uitspraak vond al plaats in 2017, maar kwam pas afgelopen vrijdag naar buiten, omdat de vrouw in hoger beroep gaat. Vandaag protesteerden enkele honderden demonstranten bij de rechtbank. De zaak wordt nogmaals bekeken.



"Deze zaak is een extreme uitwas van een breder probleem", zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi. "Italië loopt nog erg achter wat betreft vrouwenrechten. Je ziet bijvoorbeeld dat de #MeToo-beweging het land bijna volledig heeft overgeslagen."



Als voorbeeld geeft hij de Italiaanse actrice Asia Argento, die als een van de eerste slachtoffers van Harvey Weinstein naar buiten trad. "Zij is bijna het land uitgejaagd. Bekende journalisten en opiniemakers schreven dat ze het verdiende, ook veel vrouwen."

Reacties

13-03-2019 17:22:58 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.093

OTindex: 2.926

En dat zijn dan nog vrouwelijke rechters ook. Je mag het niet zeggen maar eigenlijk hoop ik bij de dames op een flinke dosis karma. Nu hebben verkrachters vrijspel. " edelachtbare, de vrouw is toch lelijk en daarom heb ik haar tegen haar zin een beurt gegeven."

13-03-2019 18:41:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.934

OTindex: 68.638

Dit is toch niet te geloven!

Na de daadwerkelijke verkrachting is er nu de rechterlijke macht en de publieke opinie die dat nog eens fijntjes overdoen.

Je verstand staat erbij stil!

13-03-2019 18:50:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.001

OTindex: 3.079





Dus je heb je uiterlijk naar hun maatstaven niet mee en dan mag je maar misbruikt worden? Dit geldt dus voor elke vrouw die in Italië verkracht wordt want ze hebben hiermee vrijspel gecreëerd. @merlinswit : Ik dacht zo ongeveer hetzelfde. Wat een achterlijke en misselijke uitspraak en dat door vrouwen.Dus je heb je uiterlijk naar hun maatstaven niet mee en dan mag je maar misbruikt worden?Dit geldt dus voor elke vrouw die in Italië verkracht wordt want ze hebben hiermee vrijspel gecreëerd.

13-03-2019 19:22:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.184

OTindex: 68.551

Italie daalt in mijn achting

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: