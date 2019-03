Vliegtuig moet terugkeren omdat passagier haar... baby vergeten was in luchthaven

Een piloot die vanuit Saudi-Arabië op weg was naar Maleisië is kort na het vertrek moeten terugkeren. De reden was wel zeer opmerkelijk: een van de

13-03-2019 14:28:16 stora

Hoe kan je nou je baby vergeten.

Die laat je zeker op zo'n drukke luchthaven toch geen moment uit het oog.

13-03-2019 14:45:16 stora

@GMVersluis , ik heb een groot inlevingsvermogen, maar dat kan ik me toch niet voorstellen.

13-03-2019 14:57:24 GMVersluis

stond hier toch ook dat een vrouw op vakantie was gegaan en haar kids had thuis gelaten.



@stora : ik ook niet, maar je hoort wel meer gekke verhalen. stond hier toch ook dat een vrouw op vakantie was gegaan en haar kids had thuis gelaten.

13-03-2019 15:02:12 stora

@GMVersluis , dat komt omdat ze hier de rare bezigheid hebben om dat soort verhalen bij elkaar te brengen. Maar deze vrouw is haar kind vergeten en die andere liet ze expres aan hun lot over omdat ze , als ik het me goed herinner, er even tussenuit wilde.

13-03-2019 15:13:54 GMVersluis

er zijn er ook die hun kind in de auto laten of vergeten op te halen.

dat vind ik ook vreemd.



@stora : dat klopt, al zeggen zij het beide zelf. maar goed. er zijn er ook die hun kind in de auto laten of vergeten op te halen. dat vind ik ook vreemd. maar goed, we zullen zien of ik ooit nog zoiets doms bega.

13-03-2019 15:19:32 allone

@stora :

@GMVersluis , dat komt omdat ze hier de rare bezigheid hebben om dat soort verhalen bij elkaar te brengen

maar daar doe jij toch niet aan mee, hè

: hopelijk toch niet



maar daar doe jij toch niet aan mee, hè @GMVersluis : hopelijk toch niet

13-03-2019 15:29:20 stora

Dus die oude hond moesten we elke optillen, want trap lopen ging echt niet meer.

We woonden aan een park en dan liepen we een klein stukje en dan weer terug.

Dus ik de trap op, deur openmaken, de kleine hond was al binnen en ik kijk om en daar stond de ouwe te wachten voor de trap om opgetild te worden.

Toen voelde ik me echt stom hoor.

Want het was al weken een ritueel.

@GMVersluis . we hadden ooit 2 honden, waarvn de bruine doberman 18 jaar oud was. En we woonden toen in een huis en daar moest je 3 treden op om bij de voordeur te komen. Dus die oude hond moesten we elke optillen, want trap lopen ging echt niet meer. We woonden aan een park en dan liepen we een klein stukje en dan weer terug. Dus ik de trap op, deur openmaken, de kleine hond was al binnen en ik kijk om en daar stond de ouwe te wachten voor de trap om opgetild te worden. Toen voelde ik me echt stom hoor. Want het was al weken een ritueel.

13-03-2019 20:13:37 Heusdenaar

@stora : İk moest vandaag met een collega een training geven op een andere locatie. Dus ik zei tegen mijn collega ik ga effe mijn spullen bij elkaar zoeke wacht pak jij maar koffie in de kantine ik haal je wel op als ik klaar ben. Dus ik alles bij elkaar gezocht nog thee gevat en een babbeltje gemaakt met een ander collega en nog een bakje thee gepakt voor onderweg en net toen ik uit mijn kantoor liep ging mijn telefoon af en al pratend liep ik zo naar de auto toe zonder mijn collega te roepen. Kom ik aan op plaats van bestemming loop ik binnen en ik wou aan mijn collega vragen of hij alles klaar kon zetten merk ik dat hij er niet was. Ik bel hem dus op om te vragen waar hij uithangt zegt hij ja nog steeds in de kantine ben je ondertussen al klaar of duurt het nog heel lang. Mensen kunnen onder druk best vergeetachtig zijn.

