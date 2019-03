Maaltijdbezorger op fiets pakt stukje A10

Dat maaltijdbezorgers hun best doen om een bestelling zo snel mogelijk bij de klant te krijgen is geen geheim. Dat is immers hun werk. Maar deze maaltijdbezorger op de fiets deed er een schepje bovenop.De bezorger van Uber Eats werd gespot door iemand die net de afslag vanaf de A10 West richting de Cornelis Lelylaan nam. Tot zijn grote verbazing haalde hij een fietser in die ook net dezelfde afslag had genomen.Geheel onverstoord fietst de maaltijdkoerier langs het verkeersbord 'einde autosnelweg' en rijdt door oranje om vervolgens rechtsaf de S106 op te rijden. Ook daar mag je als fietser sowieso niet komen.De politie bevestigt dat ze een melding hebben gehad van een fietser op de A10. Maar een zoektocht leverde uiteindelijk niets op. Filmpje