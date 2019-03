Man bedankt politie voor lift omdat hij te dronken was om thuis te komen

BOXMEER - Een bijzonder geschenk voor de politie van Boxmeer zaterdag: een slagroomtaart van een man die enige tijd geleden zo dronken was, dat hij niet meer zelfstandig naar huis kon komen. Na het aanzeggen van diverse bekeuringen bracht de politie hem thuis en dat kon de man wel waarderen.De politie kreeg op een nacht een melding van een verdachte situatie. Een man zou bij een woning aan een deur aan het morrelen en aan het schreeuwen zijn en klopte aan bij de woning. Hij was zo zwaar onder invloed van alcohol, dat de politie hem naar huis moest brengen.‘Ondanks de fikse bekeuringen was hij ons toch dankbaar, en bezorgde hij deze taart. Wij vinden dit toch wel een tof en sympathiek gebaar', schrijft de politie op Facebook . Het bericht ontving in korte tijd veel reacties.