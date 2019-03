Spectaculaire windhoos gespot bij IJmuiden

IJMUIDEN - Onstuimig weer kan ook bijzondere beelden opleveren, zo blijkt maar weer. Zo spotte Hetty uit IJmuiden vrijdagavond een windhoos in het havengebied van IJmuiden.Rond 18.15 uur zag Hetty van Woudenberg de wervelwind boven de zee, bij de haven van IJmuiden. "Je zag het ook echt bewegen, dat was wel gaaf" laat ze weten aan NH Nieuws.Volgens NH Nieuws weerman Jan Visser lijkt het er op dat op de foto's een 'beginnende hoos' staat, al kan het ook een zogenoemde wolkenflard zijn. Als het een beginnende hoos was, dan lijkt hem de kans dat deze uitgroeit tot een zware windhoos - of tornado - niet waarschijnlijk.Hetty was ook niet bang dat de wervelwind zou uitgroeien tot een tornado. "Het was snel weer weg, maar zag er apart uit", schrijft ze onder haar Facebookbericht.