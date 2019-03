Vrouw en hond overleden door opkomend tij

Een 45-jarige vrouw en een hond zijn donderdagmiddag overleden nadat ze vast kwamen te zitten op een zandplaat in de Noordzee. Ze raakten daar in de problemen toen het opeens vloed werd. Drie anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Rond half twee vanmiddag werd er een reddingsoperatie gestart door de brandweer en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om de vier wandelaars uit de Noordzee te halen.



In eerste instantie werden daarbij drie mensen naar de kant gebracht. Vervolgens bleek dat nog een vierde persoon door het water was ingesloten. Na een zoekactie met een helikopter werd ook zij naar het strand gebracht.



Met traumahelikopters en ambulances werden zij naar het ziekenhuis gebracht. De 45-jarige vrouw uit het Belgische Vilvoorde overleed daar later. De andere slachtoffers, een 17-jarige jongen en een 8-jarig meisje uit dezelfde plaats en een 23-jarige vrouw uit Renesse zijn gewond geraakt.



Verder waren er drie honden bij de vier wandelaars, waarvan één hond is overleden.

