Moeder laat haar vijf kinderen thuis achter terwijl ze geniet van 4-daagse vakantie

Een Amerikaanse vrouw liet haar vijf kinderen, tussen de één en twaalf jaar oud, thuis achter terwijl ze op vakantie ging. Dat melden Amerikaanse media. De 28-jarige Chrystal Walraven uit Texas trok er samen met een vriend vier dagen op uit in South Carolina. De moeder, die beschuldigd wordt van kinderverwaarlozing, riskeert een celstraf van twintig jaar.



Volgens de lokale politie dacht Walraven dat haar oudste dochter (12) voor de andere kinderen kon zorgen.,,Ik was maar vier dagen weg”, zo vertelde de jonge moeder aan de agenten. Bovendien zouden de buren een oogje in het zeil houden. De feiten kwamen aan het licht toen de oudste dochter op school zei dat ze doodmoe was ,,omdat ze de hele nacht luiers van haar kleine broertjes en zusjes moest verversen”. Het meisje vertelde aan een van de leerkrachten over de afwezigheid van haar moeder, waarna de school ingreep en de politie inschakelde.



Toen de politie bij het huis aankwam, troffen ze de andere kinderen aan. Een agent zei tegen Fox News dat het hele huis naar uitwerpselen rook. ,,Er lagen overal vuile luiers op de grond en er kroop ongedierte over het tapijt”, klonk het.



De politie nam contact op met Walraven, maar ze was zich van geen kwaad bewust. ,,Ik moest er even tussenuit”, aldus de vrouw. Ze schoof alle verantwoordelijkheid van zich af en wees met een beschuldigende vinger naar de buren. Die zouden op haar kinderen letten, maar de buren beweerden dat ze niet op de hoogte waren gebracht door de moeder.



Walraven werd onmiddellijk gearresteerd toen ze in Texas arriveerde. Ze mocht haar kinderen niet zien. De vijf kinderen wonen momenteel bij hun vader, die naar eigen zeggen niet wist dat zijn ex-vrouw hun zoons en dochters alleen achterliet.

Reacties

10-03-2019 18:35:23 Mamsie

Oudgediende



Kindertjes maken is zó moeilijk niet, dat gaat bij haar aan de lopende band, maar er ook nog goed voor zorgen.... Dat is vers twee.

Ik hoop dat er niet nóg meer kinderen komen bij deze fokmerrie.

10-03-2019 20:00:17 tonktwee

Junior lid

Quote:

riskeert een celstraf van twintig jaar. .

En dan die koters van pleegtehuis naar pleegtehuis. Ik wou en wil geen vader zijn maar zou een betere ouder zijn dan menig ander, denk ik vaak. Ach de stakkers, ik houd niet van kinderen maarEn dan die koters van pleegtehuis naar pleegtehuis. Ik wou en wil geen vader zijn maar zou een betere ouder zijn dan menig ander, denk ik vaak.

10-03-2019 21:10:08 allone

Oudgediende



Mijn tante werd ook (te) jong moeder, zodat ik op mijn 12de regelmatig met kleine kinderen op stap ging, of op ze paste. Maar dat was idd voor een paar uur, niet 4 dagen.



Twintig jaar gevangenisstraf vind ik echter buiten proportie, dat slaat toch nergens op? Dus deze vrouw was 16 toen ze haar dochter kreeg, da's idd niet veel ouder dan de 12 jaren die haar dochter nu teltMijn tante werd ook (te) jong moeder, zodat ik op mijn 12de regelmatig met kleine kinderen op stap ging, of op ze paste. Maar dat was idd voor een paar uur, niet 4 dagen.Twintig jaar gevangenisstraf vind ik echter buiten proportie, dat slaat toch nergens op?

