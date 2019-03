Hond beklimt bergtop van 7.000 meter in Himalaya-gebergte

Mera, een Nepalese straathond, heeft in november vorig jaar de top van de 7.129 meter hoge Bartunse beklommen. De hond reisde mee in het kielzog van enkele bergbeklimmers, meldt de Britse krant The Telegraph.



Volgens het Amerikaanse trekkingmagazine Outside gaat het mogelijk om de hoogste klim ooit van een hond. Sherpa's die de expeditie in goede banen leidden, getuigden dat ze nog nooit een hond zo hoog hebben zien klimmen. "Ik heb tot nu toe geen weet van honden die werkelijk tot de top van een Himalaya-berg zijn geraakt", klinkt het bij bergklimspecialiste Billi Bierling. "Hopelijk komt Mera niet in de problemen omdat ze zonder vergunning de Bartunse heeft beklommen." Het is niet de eerste keer dat honden zich in het Himalaya-gebergte wagen. Volgens Bierling is het niet ongewoon dat honden bergbeklimmers volgen tot Kamp II op 6.400 meter. Mera woont nu permanent bij Kaji Sherpa, de manager van het basiskamp van het Himalaya-gebergte.

Sommige honden lopen letterlijk iedereen achterna.

Sportief beesie!

