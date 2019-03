Vrienden geven job op en starten bakkerij

Het is eens wat anders: in Beigem heeft een artisanale bakkerij de deuren geopend in plaats van gesloten. De achterkant van een voormalig café werd t

Reacties

08-03-2019 15:08:46 stora

Stamgast



WMRindex: 14.426

OTindex: 1.690

Dapper van ze. De meeste bakkerijen sluiten de deuren.

Ik hoop voor ze dat ze veel klanten krijgen.

08-03-2019 15:19:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.117

OTindex: 68.416

@stora : dat ligt er aan waar, mijn moeder heeft minstens 4 bakkers bij haar in de buurt, die het allemaal goed doen

08-03-2019 15:30:08 stora

Stamgast



WMRindex: 14.426

OTindex: 1.690



En brood van de warme bakker is toch echt veel lekkerder dan van welke supermarkt dan ook. @allone , een tijd terug waren we in Belgie en we wisten verschillende bakkerszaken waar ze lekkere koffiekoeken hadden. Al die zaken waren weg.En brood van de warme bakker is toch echt veel lekkerder dan van welke supermarkt dan ook.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: