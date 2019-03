Personeel Air India moet vaderland prijzen bij elke mededeling

Piloten en cabinepersoneel bij luchtvaartmaatschappij Air India sluiten voortaan alle omroepmededelingen af te sluiten met de woorden 'Jai Hind', ofwel: 'Leve India'



De maatschappij geeft het personeel bovendien de opdracht die kreet op ' hartstochtelijke wijze' ten gehore te brengen.



Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij stelt dat die instructie eigenlijk al uit 2017 stamt, maar nu wordt herhaald voor nieuwe medewerkers.



Veel mensen drijven op sociale media de spot met het patriottische beleid van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Het regent tweets met denkbeeldige omroepmededelingen. "De toiletten worden gesloten tijdens het opstijgen en de landing. Leve India!'', gniffelt een Twitteraar.



India is momenteel in de ban van een nieuw conflict met Pakistan. Een Indiase gevechtspiloot die is neergehaald en inmiddels is vrijgelaten door het buurland is uitgegroeid tot een nationale held.

08-03-2019 10:35:24 venzje

Op bevel hartstochtelijk zijn. Goh, wat zal dat gemeend overkomen! Goeie propaganda...

08-03-2019 10:35:32 stora

Als een passagier vraagt of er nog toiletpapier is dan zegt de stewardess, nee meneer, dat is op , leve India en ze steekt een bruine hand ommhoog

