Vrouw wint 10.000 dollar met het lezen van de kleine lettertjes

Laten we eerlijk zijn: wie leest de kleine lettertjes nou? Een docente consumenteneconomie uit de VS in ieder geval wel - voor haar plezier. Onlangs leverde haar dat een smak geld op: reisverzekeraar Squaremouth verstopte een prijsvraag in de kleine lettertjes.In de alinea 'Pays to Read' zat de prijsvraag met een beloning van 10.000 dollar verborgen. Squaremouth ging er vanuit dat dit niemand op zou vallen en was van plan om het geld na een jaar aan een goed doel te doneren.Maar nog geen 23 uur na de lancering meldde Donelan Andrews zich. De docent consumenteneconomie uit Georgia leest namelijk altijd alle kleine lettertjes. Uit pure interesse. En dat lezen loont dus echt; de reisverzekering heeft haar de cheque van 10.000 dollar overhandigd.Ook hebben ze hetzelfde bedrag alsnog aan goede doelen, die zich inzetten voor de leesvaardigheid van kinderen, gegeven."Het doel was om mensen te laten zien hoe belangrijk het is om dit soort documenten goed te lezen", laat de verzekeraar weten. "Mensen die een reisverzekering afsluiten gaan er vaak vanuit dat alles goed zit, zonder zich in de details te verdiepen."Toch gaat het juist daar vaak mis volgens Squaremouth: "Om die reden worden veel claims afgewezen. Als mensen wel goed hadden gelezen, hadden ze geweten dat ze niet voor alles verzekerd waren."