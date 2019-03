Slimme ezel helpt vrienden bij ontsnapping

Men zegt wel eens 'zo stom als een ezel', maar dat geldt niet voor alle exemplaren. Zoals ook bij de mensen, heb je in het dierenrijk pientere en minder pientere exemplaren. Dat is in een op het internet circulerend filmpje te zien.Een ezel probeert te ontsnappen door zijn hoofd tussen de balken van een hek te steken. Na een aantal vergeefse pogingen, waarbij een tweede ezel toekijkt, schiet nummer drie te hulp. Hij heeft zo bovendien een nieuwe invulling aan een 'balkende ezel'. De meest snuggere van de groep weet het hek op geniale wijze te openen en laat, heel galant, zijn vrienden voorgaan. Het filmpje staat al twee jaar op YouTube, maar nadat het nog eens op Facebook werd gedeeld, kon het al snel met 10 miljoen nieuwe views pronken.