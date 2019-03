Tsjech in tuin doodgebeten door zijn eigen leeuw

In Tsjechi√ę is een 33-jarige man door zijn eigen leeuw in een kooi in de tuin doodgebeten. Zijn lichaam werd gevonden door zijn vader; het lag in de kooi waar de leeuw in was ondergebracht. In de tuin stond nog een kooi, met een leeuwin erin.



De gealarmeerde politie schoot de twee leeuwen dood, voordat de agenten zich in de kooi waagden om het lichaam te bergen. Volgens een woordvoerder was het "absoluut noodzakelijk" om beide dieren uit te schakelen.



Het slachtoffer kocht de leeuw drie jaar geleden in Slowakije en bouwde een kooi voor het dier bij zijn woning in Zdechov, zo'n 350 kilometer ten zuidoosten van Praag. Vorig jaar schafte hij de leeuwin aan, met het doel de twee te laten paren zodat er welpjes geboren zouden worden. Voor het vrouwtje bouwde hij een apart onderkomen.



Voor het houden van de dieren in zelfgebouwde kooien kreeg de man boetes opgelegd. Hij besloot niemand meer binnen te laten, en de politie zag af van verdere maatregelen.



Vorig jaar haalde de man het nieuws toen hij de leeuwin aan een halsband uitliet en een fietser tegen het dier botste. De burgemeester van Zdechov concludeerde vandaag dat het drama in ieder geval een eind heeft gemaakt aan de onhoudbare situatie.

Reacties

08-03-2019 18:42:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.900

OTindex: 68.563

Ik kan geen medelijden voelen met deze man . Wél met de dieren die gevangen zaten zonder straf verdiend te hebben.

Maar voor hen is het lijden nu ook voorbij.

Zo'n drama daar kan je op wachten als wilde dieren als huisdieren moeten leven.

08-03-2019 20:11:38 klok

Erelid



WMRindex: 2.034

OTindex: 81

T S Quote:

Vorig jaar schafte hij de leeuwin aan, met het doel de twee te laten paren zodat er welpjes geboren zouden worden.

Met het doel om die welpjes door te verkopen zeker, wat een walgelijke man, absoluut geen medelijden mee

Alleen eeuwig zonde van die leeuwen, iemand bellen om verdovingsgeweren mee te nemen was zeker uit den boze

Ik geloof echt niet dat die leeuwen op dat moment zo agressief waren dat het leven van die agenten op het spel stonden Met het doel om die welpjes door te verkopen zeker, wat een walgelijke man, absoluut geen medelijden meeAlleen eeuwig zonde van die leeuwen, iemand bellen om verdovingsgeweren mee te nemen was zeker uit den bozeIk geloof echt niet dat die leeuwen op dat moment zo agressief waren dat het leven van die agenten op het spel stonden

08-03-2019 21:08:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.119

OTindex: 68.419

@klok : dat geloof ik ook niet.. vooral niet de leeuwin, die in een ander hok zat. Maar de reden dat die leeuwen daar nog niet weggehaald waren, hoewel iedereen wist dat het verboden is, was omdat ze niet wisten waarheen met de leeuwen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: