Vrouw vernielt auto en haar vriend bespringt de agent die haar wil aanhouden

BREDA - Een politieagent is maandagmiddag in Breda gewond geraakt toen hij een vrouw wilde aanhouden. Haar vriend sprong tijdens de arrestatie op de rug van de agent, waardoor de verdachte kon ontkomen. De man is vervolgens onder hevig verzet aangehouden.



Agenten werden rond vijf uur gewaarschuwd dat iemand een auto zou vernielen in de Adriaan van Bergenstraat. De politie zag in de buurt van de beschadigde auto een vrouw lopen die voldeed aan het signalement.



Ze probeerde de agenten te slaan en riep dat zij de auto had vernield. Ze rende vervolgens weg. De politie ging achter de vrouw aan en hield haar aan. Toen de agent haar wilde boeien, kwam de vriend van de verdachte plotseling met hoge snelheid aangerend en sprong op de rug van de agent.



De agent viel op de grond waarna de vrouw er opnieuw vandoor ging. Agenten hebben pepperspray moeten gebruiken om de man te overmeesteren. Waarom de auto kapot is gemaakt, is niet duidelijk. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Reacties

08-03-2019 12:15:31 Mamsie

Ja, dat ga je krijgen als er zo op de geestelijke gezondheidszorg bezuinigd is. Allerlei verwarde oelewappers die zonder toezicht en medicatie in het wild tekeer kunnen gaan.

08-03-2019 12:40:02 venzje

@Mamsie : Het kan ook gewoon gaan om wat vroeger zo mooi 'onmaatschappelijken' werd genoemd.

08-03-2019 13:37:54 Mamsie

@venzje : En wie weet wat er met die onmaatschappelijken allemaal mis was in de bovenkamer...

08-03-2019 13:45:13 venzje

@Mamsie : Vaak beperkt zich dat tot een IQ ter grootte van hun schoenmaat.

08-03-2019 14:21:15 GMVersluis

Nou ja, het was haar eigen auto blijkbaar dus dat moet ze dan gewoon zelf weten toch? @venzje : je gaat toch geen schoenen beledigen. die hebben ook gevoelens.Nou ja, het was haar eigen auto blijkbaar dus dat moet ze dan gewoon zelf weten toch?

