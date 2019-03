Omstander helpt politie en duwt dronken bromfietser omver

Agenten die in Nieuw-Namen bezig waren met de afhandeling van een ongeluk zijn van de sokken gereden door een dronken bromfietser. Toen die wilde vluchten werd hij door een omstander van zijn brommer geduwd.



De politiemeldkamer kreeg rond 20.45 uur een melding dat een auto op de Kauterstraat tegen een lantaarnpaal was gereden. Agenten zagen dat de lantaarnpaal was geknakt en dat een Belgische auto beschadigd was. De bestuurder, een 19-jarige man, had te veel alcohol gedronken. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De uitslag was 575 ug/l. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De auto werd door een bergingsbedrijf weggetakeld.



Vlak voordat de agenten wilden vertrekken kregen ze een melding dat een bromfiets met een opvallend rijgedrag richting Nieuw-Namen reed. De agenten zagen de bromfiets rijden; dan weer hard remmend, dan weer hard wegrijden. De bromfietser negeerde een stopteken van de politie en reed door. Iemand die dat zag gebeuren gaf de man een duw, waardoor hij viel en alsnog kon worden aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man uit Nieuw Namen. Ook deze bestuurder had vermoedelijk te veel alcohol gedronken en werd voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Hij bleek ook geen rijbewijs te hebben.

Reacties

08-03-2019 10:16:27 Mamsie

Oudgediende



Die Belgen toch, teveel alcohol drinken, je moet het maar lusten!

Geef mij naar een lekker wijntje of een biertje, dat zal echt veel beter smaken!

08-03-2019 10:41:23 Mamsie

Oudgediende



Maar alcohol drinken,.... daarbij zie ik iemand in een laboratorium stiekem uit de flessen drinken.

Ja, dat is mijn wat rare fantasie weer hè! @venzje : Het is de voor ons wat vreemde uitdrukking. Bij ons heeft iemand gewoon teveel gedronken.Maar alcohol drinken,.... daarbij zie ik iemand in een laboratorium stiekem uit de flessen drinken.Ja, dat is mijn wat rare fantasie weer hè!

08-03-2019 11:29:47 GMVersluis

Erelid



In NL zou de helpende hand waarschijnlijk een grotere straf krijgen dan de dronken bestuurder.





08-03-2019 12:36:06 venzje

Oudgediende



Ik drink dagelijks. En soms drink ik te veel en dan moet ik vaak plassen.

Maar dat heeft niks te maken met alcohol, want mijn alcoholinname haalt nog niet de tien consumpties per jaar. @Mamsie : O, ik maak dat onderscheid wel.Ik drink dagelijks. En soms drink ik te veel en dan moet ik vaak plassen.Maar dat heeft niks te maken met alcohol, want mijn alcoholinname haalt nog niet de tien consumpties per jaar.

08-03-2019 12:36:15 medamen

Senior lid

@GMVersluis :

In NL zou de helpende hand waarschijnlijk een grotere straf krijgen dan de dronken bestuurder.



QuoteIn NL zou de helpende hand waarschijnlijk een grotere straf krijgen dan de dronken bestuurder.



uhm, Nieuw-Namen ligt dan wel zo goed als op de grens, maar het is wel gewoon Nederland hoor uhm, Nieuw-Namen ligt dan wel zo goed als op de grens, maar het is wel gewoon Nederland hoor

08-03-2019 14:22:58 GMVersluis

Erelid



had me ook een beetje geholpen met haar opmerking.



Laatste edit 08-03-2019 14:23 Oh, @medamen :, ik beschouw alles buiten de randstad als buitenland @Mamsie had me ook een beetje geholpen met haar opmerking.

08-03-2019 14:34:16 stora

Stamgast



Stond jij even op het verkeerde been @GMVersluis , jij dacht natuurlijk aan dat lied : medamme in een boontjas van Urbanus.Stond jij even op het verkeerde been

08-03-2019 14:43:34 GMVersluis

Erelid



@stora : jep, ik ga ff een mes pakken, dan kan ik weer scherp zijn

