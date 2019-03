Wandelaar vindt levende bruinvis op strand van Texel

DEN BURG - Een wandelaar heeft vanmorgen een aangespoelde bruinvis gevonden op het strand van Texel. Ter hoogte van paal 9 lag het dier te spartelen op het droge.De wandelaar waarschuwde Ecomare, een zeehonden- en vogelopvang op het eiland. Ze twijfelden geen seconde en gooiden een bruinvisbrancard, wat doeken en sponsen in de auto.Eenmaal aangekomen zagen ze dat het hulpeloze dier er betrekkelijk goed uit zag. Het had geen verwondingen en was goed doorvoed. In overleg met SOS Dolfijn is besloten om het dier mee te nemen naar de dierenartspraktijk in Den Burg waar het dier verder is onderzocht.Ook de dierenarts stelde vast dat het dier in topconditie verkeerde. Daarom is besloten om het terug te brengen naar open zee en werd de KNRM ingeschakeld. De bruinvis is ruim voorbij de Razende Bol in zee gelegd en zwom naar verluidt goed weg.