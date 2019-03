Archeologen steken namaak prehistorisch huis in brand

Archeologen van de Universiteit Leiden gaan een nagebouwd huis uit de steentijd verbranden in het Horsterwold in Zeewolde. Het aansteken van het huis is onderdeel van een onderzoek naar restanten van oude huizen.Het nagebouwde huis lijkt op een woning uit 2500 jaar voor Christus. Door het verbranden willen de onderzoekers weten hoe het huis is ingestort, wat er van de constructie is overgebleven en hoe voorwerpen in de woning worden aangetast. Door de restanten te analyseren willen archeologen meer inzicht krijgen in hoe ze de verbrande resten moeten interpreteren.De Universiteit Leiden heeft zeven jaar lang onderzoek gedaan naar dit huis uit de steentijd. De nadruk van het onderzoek lag destijds op de bouwconstructies van huizen uit de steentijd.