Klok in auto verspringt op mysterieuze wijze

In het begin kon ze haar ogen niet geloven, maar het is toch echt zo. De klok in de auto van Yolanda Visser springt een uur vooruit als ze in de buurt van Gieten en Borger rijdt.



De Assenaar rijdt in een Opel Adam uit 2016. Waarom de tijd verspringt wanneer ze in de buurt van Gieten of Borger rijdt is onduidelijk. "Ik heb een oproep gedaan op Facebook. Een paar vrienden hebben een reactie gegeven, maar tot op de dag van vandaag weet ik nog niet waardoor het komt", zegt Visser.



"Is het misschien LOFAR in Exloo?", laat een Facebookvriend weten. Maar dat blijkt het niet te zijn. LOFAR laat aan RTV Drenthe weten dat het niet door hen komt. Ook komt het niet door testen met 5G-verbinding, zo laat TNO weten.



Hoe kan het dan wel? "Misschien is het een magnetisch veld hier in de buurt?", zo vraagt Visser zich af. "Maar misschien is er ook wel een andere logische verklaring voor. Ik ben heel benieuwd."



Reacties

07-03-2019 14:15:11 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.718

OTindex: 5.271

S

Quote:

Waarom de tijd verspringt wanneer ze in de buurt van Gieten of Borger rijdt is onduidelijk.



is het haar wel duidelijk waarom ze daar rijdt?

en alleen haar auto?is het haar wel duidelijk waarom ze daar rijdt?

07-03-2019 15:57:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.888

OTindex: 68.546

Quote:





springt een uur vooruit als ze in de buurt van Gieten en Borger rijdt.



Iedereen weet toch wel dat daar een tijdzonegrens loopt!



Laatste edit 07-03-2019 15:59 Iedereen weet toch wel dat daar een tijdzonegrens loopt!

07-03-2019 16:42:39 stora

Stamgast



WMRindex: 14.421

OTindex: 1.690

Nu krijgt ze gewoon een uur later een bekeuring omdat ze op de klok kijkt in plaats van op de wg.

07-03-2019 16:48:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.112

OTindex: 68.405

het zullen wel marsmannetjes zijn

07-03-2019 18:17:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.119

OTindex: 30.604

de klok springt altijd vooruit. mogelijk probeert iemand te bewijzen dat ze daar niet achterlijk zijn

